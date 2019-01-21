РИАМО - 21 янв. Факт незаконной организации большегрузных машин пресекли в столичном районе Косино-Ухтомский, специалисты обеспечили доступ на территорию общего пользования, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости Москвы.

«При проведении мониторинга был выявлен факт самозахвата участка на улице Оренбургская, владение 32. На территории площадью 4,8 тысячи квадратных метров была организована автостоянка большегрузных машин, на въезде установлен шлагбаум и ограждение, а за отстой автотранспорта взималась плата», – отмечается в сообщении.

На территории без разрешительной документации размещались бытовки. Земельно-правовые отношения также не были оформлены. Органы исполнительной власти Москвы оперативно организовали работу по освобождению территории.

Незаконная автостоянка большегрузных машин ликвидирована: ограждение, шлагбаум и бытовки демонтированы. Нарушение земельного законодательства устранено.