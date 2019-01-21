РИАМО - 21 янв. Из-за возможных морозов до минус 21 градуса по ночам в Московском регионе МОЭК проводит повышение температуры теплоносителей до комфортных значений, диспетчерское управление предприятия на протяжении всего отопительного сезона в оперативном режиме корректирует температурный график подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ПАО «МОЭК».

На текущей неделе в столице ожидаются 20-градусные морозы, это сделает предстоящие 7 дней самыми холодными с начала нынешней зимы.

«ПАО «МОЭК», в соответствии с прогнозом синоптиков о возможном похолодании в Москве до минус 21 градуса в ночное время, в рабочем режиме проводит повышение температуры теплоносителя до необходимого уровня для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что диспетчерское управление ПАО «МОЭК» на протяжении всего отопительного сезона в оперативном режиме корректирует температурный график подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Так, его плановые значения при минус пяти градусах составляют 96 градусов в теплосети, при минус 15 — 125 градусов, при минус 22 — 130 градусов.

«МОЭК готов к обеспечению надежного снабжения потребителей Московского региона теплом и горячей водой при любых изменениях температуры наружного воздуха в нашей климатической зоне», — отметил собеседник агентства.

В период отопительного сезона, в том числе при наступлении холодов, жителям города особенно необходимо соблюдать осторожность: не приближаться к местам парения при обнаружении их на улице, удалиться на безопасное расстояние, не наступать в горячую воду, вытекающую на поверхность земли или дорожно-уличную сеть, предупреждать окружающих о возможной опасности и принимать все возможные меры по недопущению к месту происшествия детей.

Также необходимо незамедлительно сообщать о происшествии по горячей линии МОЭК: +7(495)539-59-59, оставить обращение на клиентском сайте «МОЭК», или обратиться в службу «112».