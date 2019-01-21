РИАМО - 21 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли на складе в подмосковном Краснознаменске зараженные срезы цветов альстромерии из Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов альстромерии, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.)», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

«Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – добавляется в материале.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.