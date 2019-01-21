РИАМО - 21 янв. В честь Дня российского студенчества вход в столичный музей Победы будет бесплатным для студентов дневных и вечерних отделений вузов с 25 по 27 января, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Ко Дню российского студенчества (он же – Татьянин день) музей Победы подготовил учащимся дневных и вечерних отделений вузов подарок. С 25 по 27 января вход в музей будет бесплатным при предъявлении студенческого билета», – говорится в сообщении.

В эти дни молодые люди также смогут стать участниками исторического квеста и посетить кинотеатр музея по льготной цене. Среди киноновинок – лидер российского проката военно-приключенческий фильм «Т-34».

Посмотреть бесплатно в рамках «Дней студента» в музее Победы можно будет все залы и экспозиции без ограничений. Кроме того, 26 и 27 января каждые полчаса с 10:00 до 19:00 от станции метро «Парк Победы» до главного здания музея будут курсировать бесплатные автобусы.

День российского студенчества отмечается в России ежегодно 25 января в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.

25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ об основании Московского университета. Указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны.