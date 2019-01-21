РИАМО - 21 янв. Врачи в подмосковном Домодедове смогли успешно удалить огромную опухоль в животе пациента, мужчина уже идет на поправку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи Домодедовской центральной городской больницы провели успешную операцию по удалению гигантской доброкачественной опухоли брюшной полости у 59-летнего мужчины. Вес опухоли составил 7,5 килограммов», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что данного веса опухоль достигла за полгода.

«Хочу поблагодарить за профессионализм врачей Домодедовской больницы. На данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии в хирургическом отделении. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь», – сказал Матвеев.

Министр добавил, что мужчина идет на поправку и, по прогнозам врачей, в ближайшие дни будет выписан под амбулаторное лечение.