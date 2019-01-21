РИАМО – 21 янв. Подтопление участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро могло произойти из-за некачественно сделанного окошка в тюбинге, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

15 января произошло подтопление на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. В течение нескольких часов для пассажиров были закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

«Скорее всего, я предполагаю, дело в некачественно сделанном окошке одного из тюбингов. Подобные отверстия нужны для того, чтобы в случае необходимости можно было получить доступ к пространству за тюбингом – например, чтобы укрепить грунт. Возможно, одно из них оказалось с браком», – сказал Хуснуллин в интервью «РИА Недвижимость», опубликованном в понедельник.

Заммэра добавил, что власти создали комиссию, которая проверит разные версии происшествия и установит точную причину подтопления.

«Что касается подтопления, то ничего особенно серьезного в действительности, к счастью, не было. Последствия инцидента были ликвидированы за три часа», – подчеркнул Хуснуллин.

Ранее сотрудник пресс-службы АО «Мосметрострой» назвал предварительную причину подтопления «салатовой» ветки метро. По его словам, это произошло в результате работ по строительству второго вестибюля станции «Окружная». Из-за бурения наклонного хода при возведении вестибюля выбило пробку тюбинга вблизи служебной платформы и через образовавшееся отверстие на пути полилась вода.

В столичной подземке, в свою очередь, ранее отметили, что выяснят причины произошедшего совместно с «Мосинжпроектом», «Мосметростроем» и государственным строительным надзором.