РИАМО - 21 янв. Порывы ветра в новой Москве усилились до 10 метров в секунду, местами в столице идет слабый снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде слабый снег, температура воздуха минус 7-8 градусов, на территории новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха минус 5-7 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах города местами идет слабый снег, температура составляет минус 7-5 градусов.