РИАМО – 21 янв. Новый фильм режиссера М. Найта Шьямалана «Стекло» стал лидером отечественного проката в дебютный уикэнд, сообщает Газета.ru.

«В свои первые выходные «Стекло» собрало 348,7 миллиона рублей. От него отстает отечественная военная драма «Т-34», в третьи прокатные выходные собравшая 177,3 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

На третьем месте расположилась комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с 46,2 миллиона рублей. Она держится топе бокс-офиса уже пятый уикэнд подряд, отмечается в материале.

«Стекло» – американский супергеройский фильм в жанре фантастического триллера. В главных ролях снялись Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой и Сэмюэл Л. Джексон. Премьера картины в России состоялась 17 января.

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