РИАМО – 21 янв. В ближайшие годы столица сохранит высокие объемы ввода станций метрополитена, что делает реализуемую в городе программу по строительству подземки самой масштабной в Европе, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В интервью «РИА Недвижимость», опубликованном в понедельник, Хуснуллин напомнил, что в 2018 году в Москве построили 33 километра линий метро и два депо, открыли для пассажиров 17 станций подземки.

«Но при этом основной прорыв даже не в рекордном вводе станций, а в том, что мы смогли сформировать большой задел на будущие годы. Это позволит в 2019 году сдать примерно те же 33 километра линий и 14 станций, в 2020 году – 8-9 станций, в 2021 году – 12-13 станций. Что тоже много. И дальше несколько лет объемы ввода будут высокими. В целом сегодня в Москве реализуется самая масштабная в Европе программа строительства метро», – сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в предыдущие семь лет в столице вводили в строй от двух до шести станций в год, а теперь впервые вышли на показатель более 10 станций.