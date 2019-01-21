РИАМО - 21 янв. Участок Якиманской набережной в центре столицы закроют для движения транспорта в связи с проведением съемок фильма с 26 по 27 января, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие в связи с проведением съемок фильма. Участок Якиманской набережной от улицы Малая Якиманка до улицы Большая Якиманка с 08:00 26 января до 01:00 27 января», – говорится в сообщении.

Движение будут полностью перекрывать на время съемок дублей до пяти минут.