РИАМО - 21 янв. Мосгосстройнадзор направил руководителям строительных организаций города предупреждение о неукоснительном соблюдении требований технических регламентов при ведении монолитных работ в условиях низких температур воздуха, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В связи со значительными низкими показателями температуры воздуха в январе-феврале 2019 года комитет напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения требований 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 года с целью безопасности, эксплуатационной пригодности, долговечности бетонных и железобетонных конструкций при укладке бетонной смеси при пониженной отрицательной температуре», - говорится в сообщении.

В целях обеспечения требуемого качества бетона на объектах капстроительства зимой и недопустимости угрозы возникновения аварийных ситуаций Мосгосстройнадзор обращает внимание на необходимость осуществлять постоянный надзор за выполнением требований при производстве монолитных работ (осуществлять прогрев бетона при отрицательных температурах; укрывать теплоизоляционными материалами неопалубленные поверхности и выпуски арматуры забетонированных конструкций и так далее).

Также рекомендуется не производить монолитные работы при температуре окружающего воздуха ниже минус 20 градусов без организации тепляков и других мероприятий, обеспечивающих положительную температуру конструкций в процессе твердения, и снижение температурных перепадов и взаимных перемещений между опалубочной формой и бетоном.

Строителям напомнили, что производить работы необходимо в строгом соответствии с разработанным проектом, где должны быть подробным образом указаны мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль их выполнения при отрицательных температурах, осуществлять контроль за прочностью бетона в промежуточном и проектном возрасте.

На текущей неделе в столице ожидаются 20-градусные морозы, это сделает предстоящие семь дней самыми холодными с начала нынешней зимы. В понедельник Москве будет еще только около минус 7 градусов днем, а уже утром 22 января ожидаются 20-градусные морозы. Днем 22 января будет минус 13-10 градусов. Только 25 января вновь пойдет снег, и может снова потеплеть.