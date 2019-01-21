РИАМО - 21 янв. С момента присоединения и до конца 2023 года в Троицком и Новомосковском округах столицы построят 468,5 километра новых дорог, сейчас строится порядка 100 километров, за шесть лет в ТиНАО построили 19 мостов, тоннелей и эстакад, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«В новой Москве уже построено 172,2 километра дорог. К концу 2023 года эта цифра возрастет до 468,5 километров. Сейчас в фазе строительно-монтажных работ находится порядка 100 километров дорог и дорожных объектов, и еще столько же проектируется», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что современная дорожно-транспортная инфраструктура позволяет создавать комфортную среду для жителей ТиНАО, а также формирует в новой Москве благоприятный инвестиционный климат.

Сформировать транспортный каркас Троицкого и Новомосковского округов столицы из новых дорог и линий метро планируется к 2023 году. Основные направления его развития утверждены и уже реализуются.

За шесть лет в ТиНАО построили 19 мостов, тоннелей и эстакад, а также открыли станции метро на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях.