РИАМО - 21 янв. Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении американских компаний Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.

Эти компании предоставили формальные ответы на требования Роскомнадзора о подтверждении локализацию баз персональных данных российских пользователей в России.

«Они (ответы – ред.) не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что в декабре 2018 года направил в компании Twitter и Facebook уведомления о необходимости соблюдения законодательства России в области пользовательских данных. На данный момент компании не локализовали свои базы данных пользователей в РФ.

Он подчеркнул, что Twitter и Facebook должны были предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить (что приравнивается к отрицательному ответу). В последнем случае Жаров пообещал возбудить административные дела и оштрафовать корпорации на 5 тысяч рублей. Срок, в течение которого они должны будут локализовать базы данных составляет от шести месяцев до одного года.

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.