РИАМО - 21 янв. В случае нападения собачьей стаи ни в коем случае нельзя поворачиваться к животным спиной и пытаться убежать, также не следует кричать – это может раззадорить собак; следует вооружиться чем-нибудь тяжелым и постоянно держать животных в поле зрения, сообщил РИАМО в понедельник начальник зонального кинологического центра службы ГУ МВД РФ по Москве, майор полиции Алексей Фомин.

За последние дни в Московском регионе зафиксировано два случая нападения уличных собак на людей. Около станции столичного метро «Зябликово» четыре бездомных собаки набросились на мужчину. Во втором случае несколько псов накинулись на восьмилетнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района.

«Самое главное – не начать кричать. Потому что крик собаку начинает возбуждать, она от этого даже начинает получать удовольствие. Второе – ни в коем случае нельзя поворачиваться к стае спиной. Всегда стойте к атакующей собаке лицом. Потому что в лицо атакуют только обученные собаки. Уличная собака всегда будет стараться зайти со спины, схватить за ногу сзади, за руку. И третий важный аспект – ни в коем случае нельзя убегать. Нужно замереть и стоять на месте, руки прижав к себе», - сказал Фомин.

Если нападения все-таки не удалось избежать, то первым делом необходимо нейтрализовать вожака стаи.

«Если собаки на вас уже бегут, нужно как-то нейтрализовать вожака. Он будет бежать на вас первым. Нужно схватить кирпич, либо что-то тяжелое, что есть в руках, сумочку, телефон - это все не важнее здоровья - и кинуть в вожака. При попадании в эту собаку, она развернется и убежит. Собаки – это стайные животные, поэтому остальные побегут за ним», - отметил Фомин.

Кинолог добавил, что животные хорошо определяют силу человека по голосу, поэтому пыл нападающих собак может остудить угрожающий тембр.