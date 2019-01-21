РИАМО - 21 янв. Суд назначил штраф в размере 250 тысяч рублей собственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Солнечногорске за повторное невыполнение предписания Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провели проверку по исполнению требований ранее выданного предписания ООО «Апрель-Инвест», который является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 24,9 гектара в городском округе Солнечногорск.

«В результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Собственником повторно не разработан и не предоставлен проект рекультивации нарушенных земель (на площади 3,27 гектара). Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», - отмечается в материале.

За повторное в течение года совершение административного правонарушения управлением в отношении ООО «Апрель-Инвест» был составлен протокол и материалы административного дела переданы в судебный участок для принятия решения. Решением мирового суда ООО «Апрель-Инвест» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.