РИАМО - 21 янв. По сравнению с 2010 годом в 2018-м число случаев лишения родительских прав в столице сократилось почти в два раза, а на воспитание в семьи было передано 1,36 тысячи детей-сирот, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в столице реализуется новая модель профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот. Основной причиной попадания в детский дом является лишение родительских прав. Поэтому социальных работников сориентировали на активную работу с неблагополучными семьями, чтобы помочь им преодолеть трудную жизненную ситуацию.

«Не сразу, но профилактика социального сиротства дала свой результат. В прошлом году число печальных случаев лишения родительских прав сократилось в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Только за 2018 год больше 350 детей не попали в детский дом, а остались жить в своих семьях. А 56 детей были возвращены из детских домов в родную семью!» - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что в детских домах столицы открыли центры содействия семейному воспитанию. Основной задачей работников этих учреждений стал поиск возможностей для семейного устройства подопечных. Для этого создали сайт «Усынови Москва», работают школы приемных родителей, огромную помощь оказывают волонтеры и благотворительные фонды, занимающиеся проблемами семейного устройства детей-сирот. При этом семьи, взявшие ребенка, могут обратиться за помощью к психологам и педагогам.

В прошлом году 3281 человек прошел обучение в школе приемных родителей. На воспитание в семьи было передано 1,36 тысячи детей.

«Размеры выплат на содержание детей в замещающих семьях были увеличены более чем в два раза. Причем в наибольшей степени выросли пособия на детей старшего возраста и детей-инвалидов», - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что приемные семьи с пятью и более детьми-инвалидами или детьми старшего возраста в Москве могут получить квартиру по договору безвозмездного пользования. Через десять лет – при условии безупречного выполнения родительских обязанностей – эти квартиры перейдут в собственность семьи. Благодаря этому проекту в семьи устроено уже 234 ребенка, у которых ранее просто не было шанса покинуть детский дом.

«Начиная с 2012 года, детские дома в Москве стали стремительно пустеть. Вместо 4,3 тысячи человек в них сегодня живет менее 1,5 тысяч детишек. Проблема сиротства отступила, но пока еще полностью не снята», - отметил Собянин.

Мэр призвал всех тех, кто задумывается об усыновлении ребенка, воспользоваться сайтом «Усынови Москва» и записаться в школу приемных родителей.