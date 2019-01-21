РИАМО - 21 янв. В подмосковном Павловском Посаде задержали 32-летнего местного жителя, у которого изъяли свыше 60 граммов марихуаны, также в частном доме мужчины обнаружили парник для выращивания наркосодержащих растений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При проведении личного досмотра у злоумышленника обнаружены и изъяты два свертка с порошкообразным и растительным веществами внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются психотропным веществом – амфетамином массой около 2 граммов - и наркотическим средством – марихуаной массой 6 граммов», — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту проживания правонарушителя в частном доме в деревне Дмитрово полицейские обнаружили помещение, оборудованное под специализированный парник для выращивания наркосодержащих растений. Оперативники изъяли оборудование, предназначенное для культивирования растений: ультрафиолетовые лампы, тепловую пушку, фильтрующие элементы и вентилятор для вытяжки, емкости с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной общим весом около 60 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.