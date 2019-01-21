РИАМО - 21 янв. В деревне Нестерово Рузского городского округа состоялся торжественный митинг, посвященный годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В мероприятии приняли участие местные жители, представители общественных организаций, исполнительной и законодательной власти.

«От имени администрации Рузского городского округа собравшихся приветствовал заместитель главы округа Олег Лобанов. В своем выступлении он акцентировал внимание на необходимости сохранения памяти о Великой Победе среди молодежи, а также зачитал архивные документы о происходящих в те годы событиях», – отмечается в материале.

Участники митинга выразили слова искренней благодарности и признательности ветеранам.

Ранее торжественные митинги, посвященные годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, прошли в поселках Тучково и Дорохово.