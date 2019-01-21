РИАМО - 21 янв. Компании «Катет» и «Пожарная безопасность» заключили антиконкурентное соглашение на двух электронных аукционах на ремонт медицинского оборудования для столичной городской клинической больницы имени С.С. Юдина, соглашение привело к поддержанию цен на торгах, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

В техническом задании заказчика содержались специальные условия, которые создавали преимущества для участников сговора и ограничивали доступ к аукциону добросовестным компаниям. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в рассмотренных аукционах – более 49 миллионов рублей. Понижение составило 1%.

«В ходе рассмотрения дела ООО «Катет» и ООО «Пожарная безопасность» признали факт заключения и реализации устного сговора. В адрес государственного заказчика направлено обязательное для исполнения предписание о недопущении действий, ограничивающих конкуренцию. Также в дальнейшем заказчик должен обеспечивать конкурентные условия на аукционах», – говорится в сообщении.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц (участников торгов) и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций и должностных лиц.

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