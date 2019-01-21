РИАМО - 21 янв. На Новогиреевском путепроводе на востоке столицы восстановили движение троллейбусов трех маршрутов, которые задерживались из-за повреждения контактной сети, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Утром в понедельник на Новогиреевском путепроводе произошло повреждение контактной сети. В обоих направлениях задерживались троллейбусы №№30, 64, 75.

«Движение троллейбусов №№30, 64, 75 на Новогиреевском путепроводе восстановлено», - говорится в сообщении.