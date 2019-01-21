РИАМО - 21 янв. В доме в деревне Серково Щелковского района произошел пожар, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 03:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Щелковский район, деревня Серково, дом 37.

«В 06:17 - ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 15 человек», - говорится в сообщении.