РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить пристальное внимание вопросу заключения договоров на вывоз отходов в частном секторе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам, связанным с обеспечением своевременного вывоза отходов.

«Еще одна актуальная тема, которая требует пристального внимания, – это мусор. Обращают на себя внимание ИЖС, коттеджные поселки, там традиционно работа с договорами, с обращением с отходами идет более сложно. Нужно обязательно уделять внимание этому вопросу», — сказал Воробьев.

Ранее региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» предусмотрел для жителей частного сектора восьми муниципалитетов Подмосковья возможность оплачивать вывоз отходов по льготным расценкам, собственники частных домов получат скидку в 30%. Это касается жителей частных домов в Раменском и Воскресенском районах, Люберцах, Жуковском, Бронницах, Егорьевске, Шатуре и Рошале.