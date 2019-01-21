РИАМО - 21 янв. В 2018 году социальные услуги смогли получить около 230 тысяч жителей Подмосковья, среди востребованных - помощь в покупке продуктов, лекарств, приготовлении пищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В прошлом году в Подмосковье услуги по социальному обслуживанию в государственных и негосударственных учреждениях социального обслуживания получили 229845 тысяч жителей Подмосковья», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Среди наиболее востребованных социальных услуг на дому – помощь в покупке продуктов, лекарств, назначенных врачом, помощь в приготовлении пищи, уборка, измерение давления, температуры, контроль приема лекарств, бесплатная юридическая помощь, реабилитационные услуги.