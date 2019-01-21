Как проходят проверки газового оборудования в Московском регионе

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Проверки газового оборудования и приборов в Московской области проходят с 16 по 24 января 2019 года включительно.

В столице проверки проходят с 15 по 23 января 2019 года. Проверки пройдут во всех округах Москвы, кроме ТиНАО.

Обычно проверки газового оборудования проводятся раз в год. Очень важно в период газовых рейдов обеспечить доступ сотрудников газовой службы в квартиры и с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.

При этом важно сохранять бдительность и не пускать в квартиру подозрительных лиц.

График проверки газового оборудования в жилых домах в Москве в 2019 году>>