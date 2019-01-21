Как проходят проверки газового оборудования в Московском регионе

Сроки проверок
Проверки газового оборудования и приборов в Московской области проходят с 16 по 24 января 2019 года включительно.
В столице проверки проходят с 15 по 23 января 2019 года. Проверки пройдут во всех округах Москвы, кроме ТиНАО.
Обычно проверки газового оборудования проводятся раз в год. Очень важно в период газовых рейдов обеспечить доступ сотрудников газовой службы в квартиры и с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.
При этом важно сохранять бдительность и не пускать в квартиру подозрительных лиц.
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Как отличить мошенников
Во время проверок газового оборудования часто активизируются мошенники. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, обратите внимание на то, что отличает работника газовой службы от мошенника.
Сотрудников АО «Мосгаз» можно узнать по форме темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой, а также логотипом службы на спине.
Спецодежда сотрудника «Мособлгаза» – синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане обязательно размещается бейдж с указанием ФИО и занимаемой должности, на левом – официальный логотип компании.
Удостоверение сотрудника «Мособлгаза» – синего цвета, в нем указаны ФИО и должность, стоит подпись генерального директора предприятия (для филиалов – директора филиала). У всех работников есть визитки установленного образца.
Чтобы убедиться в том, что с проверкой пришли настоящие газовики, не стесняйтесь позвонить в филиалы «Мособлгаза» (телефоны можно найти тут) или по единому номеру и «Горячей линии» Мособлгаза: 8 800 200‑24-09.
По вопросам внеплановых проверок газового оборудования москвичи могут позвонить по телефонам «Мосгаза»: +7 (495) 287-83-93 и +7 (495) 287-83-98
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Что подлежит проверке
Цель «газовых» рейдов – проверить состояние газовых приборов в квартирах и частных жилых домах и при необходимости заключить договоры на ремонт с владельцами жилья.
Сотрудники газовых служб в ходе проверок инспектируют состояние газовых плит и водонагревателей в квартирах, а также документацию на оборудование и внутридомовые системы газоснабжения.
Газовики проверяют исправность газопроводов многоквартирного или частного дома, системные стояки в доме, запорные краны, расположенные на ответвлениях к индивидуальному газовому оборудованию. Также инспекторы осмотрят общедомовые приборы учета.
Особое внимание в газовики уделят проверке газового оборудование в квартирах домов, где проживают неблагополучные семьи и пожилые одинокие граждане.
Кроме того, участники рейдов расскажут жителям столицы и Подмосковья об основных причинах неисправностей газового оборудования, о возможных последствиях утечки газа, и что делать, если в доме запахло газом.
Жильцам не стоит пренебрегать памятками, которые выдают газовики. В них доступным языком изложены правила эксплуатации газового оборудования и пожарной безопасности, а также указаны номера телефонов экстренных служб.
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Меры предосторожности
Категорически запрещается пытаться самостоятельно проверять газовое оборудование. Это должны делать только сотрудники «Мосгаза» или «Мособлгаза» соответственно.
При этом ответственность за безопасное содержание оборудования несут жильцы. По закону, каждый абонент обязан заключить договор о техническом обслуживании своего газового оборудования.
В квартирах, где используется газ, необходимо ежедневно проветривать помещения, регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы.
Очень важно:
– проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход;
– периодически очищать «карман» дымохода;
– по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть их вентили.
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Если вы почувствовали запах газа
Если в помещении запахло газом, нужно немедленно:
- выключить газовое оборудование,
- перекрыть краны к приборам и на приборах, а также вентиль газового баллона (при наличии баллона в помещении);
- хорошо проветрить помещение;
- не включать и не выключать электроприборы;
- вывести из загазованного помещения людей;
- вызвать аварийную бригаду.
При неисправности газового оборудования или при внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте краны горелок газовых приборов и сообщите в аварийную газовую службу по телефону «104» или на единый номер аварийных служб «112».
До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огонь, не пользоваться электричеством.
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