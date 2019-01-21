РИАМО - 21 янв. Задача властей Подмосковья заключается в обеспечении работы управляющих компаний без сбоев, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. В ходе совещания обсуждались принципы формирования рейтинга работы управляющих компаний региона, который будет представлен на заседании подмосковного правительства 22 января.

«Сегодня во многом настроение жителей связано с качеством работы, профессионализмом управляющих компаний. Наша задача – сделать так, чтобы эта служба работала без сбоев, работала хорошо, завтра мы коснемся этого вопроса», — сказал Воробьев.

На портал «Добродел» в 2018 году больше всего жалоб поступило на качество работы управляющих компаний. Наиболее популярные категории проблем, по которым жаловались пользователи в 2018 году: на первом месте, почти 40%, – это все, что связано с порядком, чистотой во дворах и дворовых территориях. На втором месте – чуть более 20% – все, что связано с обслуживанием многоквартирных домов.

Воробьев призвал уделить внимание заключению договоров на вывоз мусора в частном секторе>>