РИАМО - 21 янв. По итогам деятельности инспекторов Госадмтехнадзора Московской области за минувшую неделю было восстановлено уличное освещение на 16 пешеходных зонах, шести улицах и пяти дворовых территориях, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Сотрудники ведомства привлекли ответственные организации к устранению нарушений благоустройства территорий, при этом было выписано два предупреждения. Это значит, что в других случаях освещение общественных пространств было восстановлено вследствие устного замечания работников надзорного органа», - говорится в сообщении.

Так, вновь загорелись фонари уличного освещения на двух пешеходных зонах в городском округе Егорьевск, в двух дворах городского округа Дубна и в двух дворах городского округа Зарайск.