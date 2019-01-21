РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительные органы и спасателей за обеспечение безопасности на Крещение в регионе, все праздничные мероприятия в Подмосковье прошли благополучно, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства области.

Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Губернатор отметил высокий уровень организации празднования Крещения Господня в муниципалитетах Подмосковья.

«Большие мероприятия были организованы нами и муниципальными службами. Мы видим, что каждый год количество участников увеличивается - это очень приятно. Хочу поблагодарить и правоохранительные органы, которые сопровождали, обеспечивали безопасность, и спасателей, которые дежурили возле купелей. Все прошло благополучно», — сказал Воробьев.

По состоянию на 18:00 19 января в традиционных крещенских купаниях в регионе приняло участие порядка 180 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Это на 42% больше, чем в прошлом году.

В этом году на территории Подмосковья было оборудовано 222 места для крещенских купаний. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах. Все они были оборудованы по определенному стандарту. В частности, было предусмотрено наличие пунктов для переодевания и обогрева, удобного и безопасного схода в воду и дорожек для комфортного подхода людей к купелям.

Координировал вопросы безопасности во время проведения Крещения специально созданный областной оперативный штаб. Аналогичные штабы действовали во всех муниципальных образованиях Московской области.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в Крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.