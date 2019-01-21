РИАМО - 21 янв. В деловом центре «Москва-Сити» через пять лет планируют закончить строительство небоскреба, жилая площадь которого составит около 130 тысяч квадратных метров, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Строительство небоскреба планируется закончить через пять лет, стоимость всего проекта пока считается. Пока известна предельная цена котлована и нижней части объекта – 5 миллиардов рублей, для них мы ищем подрядчика», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что жилая площадь небоскреба составит около 130 тысяч квадратных метров, а более 50 тысяч квадратных метров будет предназначено для бизнес-центра. Там будут предприятия торговли, парковки, а также детский сад временного пребывания.

По словам собеседника агентства, жилой небоскреб станет одним из самых высоких в Европе.

«К тому же в него переедет головной офис самого застройщика (компания «Мосинжпроект» - ред.)», - добавил собеседник агентства.