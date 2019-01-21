РИАМО - 21 янв. Двое мужчин вошли в дом в Щелковском районе и, угрожая хозяину дома, похитили деньги, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 19 января в 21:35 в дежурную часть отдел полиции обратился мужчина 1982 года рождения с заявлением о том, что с 15:00 до 19:20 в его дом в Щелковском районе путем свободного доступа вошли двое неизвестных, угрожая, открыто похитили у него 40 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с ОГИБДД за совершенное преступление установлены и доставлены в отдел полиции двое мужчин 1991 и 1980 годов рождения», - сказал собеседник агнетства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

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