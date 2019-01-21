РИАМО - 21 янв. Столичная полиция проводит проверку по факту кражи денег из кассы кальян-бара на Марксистской улице и двух видеоприставок Sony PlayStation 4, в совершении преступления подозревают бывшего работника, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В отдел МВД России по Таганскому району 20 января поступила информация о краже из организации по адресу: улица Марксистская, дом 18/8, строение 1.

«По прибытии на место происшествия полицейскими доложено, что по данному адресу находится соучредитель организации, гражданин 1996 года рождения, который сообщил, что с августа 2018 года по 20 января 2019 года в кальян-баре в должности кальянщика работал гражданин, после его ухода из кассы бара пропала денежная сумма в размере 41,4 тысячи рублей и две видеоприставки Sony PlayStation 4 стоимостью примерно по 30 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.