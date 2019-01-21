РИАМО - 21 янв. Детский образовательный центр «Созвездие» на 240 обучающихся в подмосковном Красногорске планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» в городе Красногорске на улице Большая Комсомольская возводится образовательный центр «Созвездие». Строительная готовность объекта составляет порядка 90%. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию запланировано на второй квартал текущего года», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Детский образовательный центр будет трехэтажным. В нем оборудуют учебные и административные помещения, кабинет музыки, спортзал, актовый зал, бассейн, пищеблок, медицинские помещения, в числе которых кабинет песочной терапии, стоматологический кабинет, кабинет физиотерапии, зал ЛФК, кабинет для групповой психологической коррекции, кабинет для групповой дефектологической коррекции.

Заказчик строительства – администрация Красногорска, генподрядная организация – ООО «СПК строй».

Образовательный центр «Созвездие» предназначен для оказания услуг в сфере начального общего образования, коррекционно-развивающего обучения и оказания помощи детям и подросткам, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Центр рассчитан на 240 обучающихся.