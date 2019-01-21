РИАМО - 21 янв. В Москве пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном использовании товарных знаков, при обысках обнаружено и изъято свыше 4 тысяч пар контрафактной обуви, сообщается на сайте МВД РФ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что в торговых центрах столицы злоумышленники организовали оптово-розничную торговлю кроссовками с логотипами известных мировых производителей. На самом деле данный товар никакого отношения к заявленным продавцами брендам не имел», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. При обысках в торговых и складских помещениях, а также по местам проживания подозреваемых обнаружено и изъято свыше 4 тысяч пар контрафактной обуви.

В отношении пятерых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.