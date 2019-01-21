РИАМО - 21 янв. Неизвестный украл шубу из мехового бутика в центре столицы, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 12:54 20 января в ОМВД России по Тверскому району Москвы поступило заявление гражданки 1977 года рождения, которая работает администратором мехового бутика, о том, что 19 января в 18:00 по адресу: Москва, улица Петровка, дом 7, из мехового бутика неизвестный похитил шубу», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ущерб составил 5,46 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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