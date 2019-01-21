РИАМО - 21 янв. Столичные следователи организовали доследственную проверку по факту столкновения теплохода «Бьюти» с правым берегом Пушкинской набережной, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начата проверка по факту столкновения теплохода «Бьюти» с правым берегом Пушкинской набережной. Причины столкновения устанавливаются. Одна из версий – отказ рулевого устройства», - говорится в сообщении.

По предварительным данным установлено, что 20 января около 20:30 теплоход «Бьюти» при движении вверх по течению реки Москва ниже Андреевского моста столкнулся левой носовой частью судна с правым берегом Пушкинской набережной. После чего судно продолжило движение по маршруту, к причалу гостиницы «Украина».

На борту находились 94 пассажира, 27 человек обслуживающего персонала и три члена экипажа.

«В целях выяснения обстоятельств и причин случившегося на место происшествия незамедлительно выехали руководитель и следователь Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации», -уточнятся в материале.

Проверочные мероприятия продолжаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.