РИАМО - 21 янв. В столице проведут аукцион на право проведения реставрации скульптур Дианы-Охотницы и Нимфы, демонтированных с северного фасада усадьбы Останкино, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Заказчиком закупки выступает «Мосреставрация». Организатор конкурса – департамент столицы по конкурентной политике. Конкурс с ограниченным участием включает в себя выполнение первоочередных ремонтно-реставрационных работ двух скульптур мифологических героев Древней Греции.

«Победителю закупки передадут на реставрацию скульптуры Дианы-Охотницы и Нимфы, которые несколько веков назад украшали северный вход главного усадебного дома, а теперь хранятся в запасниках музея-усадьбы. Реставраторам предстоит отчистить архитектурно-лепной декор скульптур от налета и копоти, воссоздать ранее утраченные две руки у разных скульптур и отлить гипсовые коринфские капители», — сказала главный хранитель музея-усадьбы Останкино Ольга Еремина.

Победитель конкурса должен будет начать работы по восстановлению объектов в апреле и завершить до конца ноября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 миллиона рублей. Заявки на участие в закупке принимаются до 4 февраля 2019. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе назначено на 7 февраля 2019 года.

Первоочередные работы по реставрации усадебного комплекса Останкино и расположенного на его территории единственного в мире деревянного дворца-театра начались в 2013 году. Проект реставрации стал самым крупным в мире с момента завершения работ по восстановлению утраченных усадебных пригородов Санкт-Петербурга - Царского села, Павловска и Петергофа.