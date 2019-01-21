РИАМО - 21 янв. В столице за прошедший год ввели в эксплуатацию 8,6 миллиона квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, это немногим больше показателя 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В столице по итогам прошлого года введено 8617,5 тысяч квадратных метров недвижимости, что немногим больше показателя 2017 года, когда фактическая цифра составила 8515,2 тысячи квадратных метров. Традиционно, около трети от всего ввода пришлось на жилье», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что за счет всех источников финансирования в Москве построено 3541,2 тысячи квадратных метров жилья. В 2017 году был обеспечен ввод на уровне 3419 тысяч квадратных метров.

В числе введенных объектов доля инвестиционных - остается на достаточно высоком уровне, составив по итогам прошлого года 85%.

По словам руководителя ведомства, девелоперы помимо жилья, объектов торговли и услуг, не сбавляют и темпы строительства социальной инфраструктуры.

«Комплексное развитие городских территорий со строительством социальных объектов заявлено мэром Москвы Сергеем Собяниным как одно из приоритетных направлений градостроительной политики Москвы. Более того, благодаря утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программе реновации, в столице до 2032 года планируется построить новое современное жилье для более 1 миллиона москвичей», - подчеркнул Левкин.