РИАМО - 21 янв. На текущей неделе в столице ожидаются 20-градусные морозы, это сделает предстоящие 7 дней самыми холодными с начала нынешней зимы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Предстоящая неделя окажется самой морозной с начала зимы. А она пока идет по весьма мягкому климатическому сценарию. Так, повторяемость оттепелей близка к норме, тогда как морозов явно недостает. Мы подсчитали, что к этому времени должно было бы уже случиться 5 дней с температурой ниже минус 20 градусов. Пока же не было ни одного», — говорится в сообщении.

В понедельник Москве будет еще только около минус 7 градусов днем, а уже утром 22 января ожидаются 20-градусные морозы. Днем 22 января будет минус 13-10 градусов. Только 25 января вновь пойдет снег, и может снова потеплеть.