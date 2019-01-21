РИАМО – 21 янв. Первый в России музей фигурных и хоккейных коньков может быть открыт в подмосковном Реутове, сообщил в понедельник Реутовскому информагентству глава городского округа Станислав Каторов.

«Экспозиция коньков для катания на льду от самых первых до современных моделей будет представлена в новом Ледовом дворце Реутова, открытие которого запланировано на III квартал текущего года (2019 – ред.)», – сказал Каторов.

По его словам, соответствующий проект прорабатывается с генеральным директором компании-застройщика Сергеем Арбузовым. Когда объект только начинали строить, на месте будущего Ледового дворца строители обнаружили старинный кованый конек от пары так называемых «снегурок». Как выяснилось, ранее на этом месте был пожарный пруд, на котором зимой местные жители играли в хоккей и просто катались на коньках.

«Мы зашли в интернет, чтобы определить, что за экспонат нам попался на строительной площадке и заодно выяснили, что в России нет ни одного музея конька. Музей самовара есть, утюга есть, а вот по истории коньков — нет. Ближайший к нам находится в Голландии», – сказал Арбузов.

Он добавил, что совместно с администрацией муниципалитета родилась идея попытаться собрать коллекцию коньков от петровских времен до сегодняшних дней.

«У нас пока только 25 разных экспонатов, но на экспозицию уже хватит. Самому древнему экспонату нашей коллекции более 156 лет», – пояснил Арбузов.

Он отметил, что в Реутове хоккей был одним из самых популярных видов спорта, а знаменитый местный футболист, олимпийский чемпион Анатолий Башашкин называл родной город «футбольно-хоккейным промышленным центром». Краеведы вспоминают, что и другие мастера большого футбола из Реутова, такие, как Евгений Климанов и Владимир Веневцев, успешно играли не только в футбол, но и в хоккей с мячом.