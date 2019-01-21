РИАМО – 21 янв. Геомагнитная активность может усилиться на Земле 23-25 января, до понедельника магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается, что 21-27 января солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка в основном — от спокойной до слабо возмущенной. 23-25 января вероятно небольшое усиление геомагнитной активности», — говорится в сообщении.

Солнечная активность с 10 по 20 января была низкой. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного.