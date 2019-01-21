РИАМО – 21 янв. Минздрав России планирует снизить в два раза норму суточного потребления соли – до 5 граммов, это поможет снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний у россиян, пишет газета «Известия».

Сейчас ведомство завершает разработку соответствующего приказа, в ближайшее время документ будет опубликован. Новая норма составляет 5 граммов, это более чем в два раза меньше нынешней. С 2016 года в РФ действует норма в 11 граммов соли в сутки.

«Новый норматив учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом, как отметили в Минздраве, гражданам стоит потреблять только йодированную соль», - говорится в статье.

По данным мировых исследований, уменьшение потребления соли до 5 граммов в сутки может снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний у россиян и предотвратить 1,7 миллиона случаев преждевременной смерти.

Специалисты отмечают, что соль - единственный доступный источник йода для всех людей, так как это наиболее универсальный продукт питания. По данным Эндокринологического научного центра, ежегодно в специализированной помощи нуждаются 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы, вызванными дефицитом йода.

Рекомендация Минздрава РФ необязательна: она является своеобразным ориентиром для тех, кто старается придерживаться здорового образа жизни, и для производителей. Рекомендации ведомства также учитываются при формировании потребительской корзины.

Представитель ассоциации производителей «Руспродсоюз» отметил, что рекомендации по суточной норме потребления соли созданы, скорее, для потребителя.

«Количество того или иного ингредиента в составе продукции регламентируется ГОСТами и техническими условиями. В частности, при производстве докторской колбасы по стандарту массовая доля поваренной соли должна составлять не более 2,1%, говяжьей — не более 2,3%», - пояснил он.

По рациональным нормам здорового питания, утвержденным в 2016 году, трудоспособный человек должен за год съедать 96 килограммов круп и мучного, 73 килограмма мяса, 325 килограммов молочных продуктов, 140 килограммов овощей и 100 килограммов фруктов.