РИАМО - 21 янв. Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине за последний год, сообщает Газета.ru.

«По данным ведомства, за последний год на Украине показатель на 1 миллион населения составил 849 больных корью», - уточняется в материале.

А в Грузии данный показатель составил около 396 больных на 1 миллион человек.

При этом Польша планирует запретить въезд непривитым украинцам на территорию страны из-за эпидемии кори.

Единственным действенным средством защиты против кори является вакцинация.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, вызванное вирусом кори, характеризующееся 100% восприимчивостью и дальнейшим развитием осложнений, что в последующем может привести к летальному исходу.