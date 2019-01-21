РИАМО – 21 янв. Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины, поставить на учет машину с «неместным» номером будет невозможно: такое нововведение содержит проект новых правил регистрации транспортных средств, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Сегодня на regulation.gov.ru заканчивается общественное обсуждение проекта постановления правительства РФ, устанавливающего новые правила регистрации автомобилей. Это один из документов, который вступит в силу вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств» 4 августа 2019 года.

«Нововведение заключается в том, что при постановке автомобиля на учет в подразделении ГИБДД возможно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован автовладелец. Напомним, по действующим с 2013 года правилам после покупки машины, например, в Рязанской области москвич, поставив ее на учет, может использовать номер, оставшийся от прежнего владельца (то есть с кодом региона 62). Новые правила такую возможность исключают: автовладелец со столичной регистрацией должен будет получить московский номер», - говорится в статье.

Правило это будет соблюдаться независимо от того, где автомобиль регистрируют.

В пояснительной записке к проекту не объясняется цель подобного ограничения.

«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности. При разработке учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан», - пояснил представитель полиции.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится, транспортный налог они все равно платят по месту регистрации машины. Машина с «неместными» номерами, как правило, привлекает усиленное внимание инспекторов: к «приезжим» больше придираются.