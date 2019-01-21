РИАМО - 21 янв. За последние десять лет число миллиардеров в мире практически удвоилось, их насчитывается уже 2208 человек, сообщает РИА Новости.

Исследование по данной теме провела международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam, оно подготовлено в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

«В 2018 году их (миллиардеров – ред.) насчитывается уже 2208 человек. Состояние богатейших людей планеты растет на 2,5 миллиарда долларов ежедневно. Отмечается, что в период с 2017 по 2018-й каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер», - говорится в сообщении.

Исследователи также установили один тревожный тренд: финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира за 2018 год вообще не улучшилось.

В итоге, согласно исследованию, состояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию беднейших 3,8 миллиарда человек.

Кроме того, состояние самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до 112 миллиардов долларов. 1% его состояния равен бюджету здравоохранения Эфиопии с населением в 105 миллионов человек.

Организацию Oxfam основали в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим. Ее цель - решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости.