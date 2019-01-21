РИАМО - 21 янв. Пассажиропоток в столичном аэропорту «Домодедово» за новогодние каникулы составил порядка 1,2 миллиона пассажиров, города России заняли первые пять строк в топ-10 направлений внутренних и международных воздушных линий, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Пассажиропоток составил около 1,2 миллиона пассажиров. Лидером среди российских городов стал Сочи, а самым популярным международным направлением - Дубай», - сказал собеседник агентства.

По его словам, города России заняли первые пять строк в топ-10 направлений внутренних и международных воздушных линий (ВВЛ и МВЛ). На первом месте находится Сочи - более 58 тысяч пассажиров аэропорта «Домодедово» выбрали этот круглогодичный курорт. Вторым по объему трафика стал Симферополь, третьим - Санкт-Петербург, четвертым и пятым - Новосибирск и Краснодар.

«Дубай сохранил лидерство среди популярных зарубежных городов и занял шестое место в топ-10 МВЛ и ВВЛ. В пятерку самых востребованных международных направлений также вошли Мюнхен, Ереван, Минск и Анталья», - подчеркнул собеседник агентства.

При этом многие туристы предпочли на новогодние праздники отправиться в теплые страны. Пассажиропоток на традиционных направлениях для пляжного отдыха, в том числе на курорты Израиля, Иордании, Катара, Кипра, ОАЭ, Таиланда и Турции, составил порядка 130 тысяч человек. Популярностью пользуются и горнолыжные направления России, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии.

«Самый высокий пассажиропоток за праздничные дни зафиксирован 29 декабря - свыше 48 тысяч пассажиров вылетели из аэропорта «Домодедово». Всего в этот день аэропорт обслужил более 86 тысяч пассажиров», - заключил сотрудник пресс-службы.