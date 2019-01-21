РИАМО - 21 янв. Первый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Казань (до Нижнего Новгорода) решили строить, целесообразность этого подтверждена на совещании у вице-премьера РФ Максима Акимова, пишет газета «Коммерсант».

«17 января на совещании у вице-премьера Максима Акимова одобрено строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва - Казань - от Железнодорожного Московской области до Гороховца в Нижегородской. В аппарате господина Акимова «Ъ» подтвердили факт совещания, не уточнив детали», - говорится в сообщении.

На совещании, по словам знакомого с ситуацией источника, предложено констатировать, что данный проект обеспечивает выход на плановую операционную безубыточность как владельца инфраструктуры (концессионера), так и перевозчика (ОАО «РЖД») с третьего года эксплуатации.

Кроме того, будет предусмотрено выделение средств из бюджета, заложенных в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ), и актуализировать законопроект, устанавливающий нулевую ставку налога на имущество в отношении объектов ВСМ.

Финансовая модель проекта не предполагает субсидий на стадии эксплуатации, но требует окончательных решений по предоставлению капитального гранта, и по возможности его предоставлению в как можно более ранние годы.

Представитель РЖД отметил, что прогноз пассажиропотока показывает, что на ВСМ должно уйти примерно 40% всех пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом. А на третий год работы поток из столицы в Нижний Новгород составит 3,13 миллиона пассажиров в год, а по всей линии в целом — 7,7 миллиона пассажиров в год.

В свою очередь, глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уточнил, что участок ВСМ Москва—Нижний Новгород несамостоятелен. Он требует реализации всего проекта.

«Сейчас самый быстрый поезд до Нижнего Новгорода («Стриж») идет 3 часа 40 минут, сокращение времени до 2 часов дает выигрыш перед самолетом», - уточнил глава Союза пассажиров Кирилл Янко.

Участок от Железнодорожного до Гороховца с организацией движения до Нижнего Новгорода должен стать первым этапом ВСМ Москва - Казань, которая, в свою очередь, планируется как часть ВСМ «Евразия», позволяющей проехать от Берлина до Пекина за 2,5 суток.

Первый участок сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут. Стоимость проекта оценивается в 621,55 миллиарда рублей.