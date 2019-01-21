РИАМО - 21 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в отдельно стоящем ангаре на Волгоградском проспекте в Москве, пострадавших в результате инцидента нет, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

20 января в 22:40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 13.

«По данному адресу происходило загорание в одноэтажном отдельно стоящем ангаре деревянных стеллажей на общей площади около 500 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 01:18 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.