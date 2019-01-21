РИАМО - 21 янв. Полицейские задержали мужчину, который обвиняется в убийстве своей матери в ходе ссоры в комнате общежития на улице Шкулева в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сказала Иванова.

Она отметила, что, по данным следствия, вечером 19 января обвиняемый, находясь в комнате одного из общежитий на улице Шкулева в Москве, в ходе ссоры с матерью, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ей не менее двух колото-резаных ранений в область туловища. От полученных повреждений 80-летняя женщина скончалась на месте.

«Сегодня следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Иванова.