РИАМО - 21 янв. На Софийской набережной в столице теплоход «Бьюти» столкнулся с причалом, инцидент произошел из-за льдины, попавшей под рулевое устройство, сообщает РИА Новости.

Столкновение произошло вечером 20 января. На борту теплохода находились 96 пассажиров.

«Касание набережной произошло из-за попадания обломка льдины под перо руля. Пострадавших нет, повреждения корпуса теплохода «Бьюти» незначительные», - сказал представитель пресс-службы Росморречфлота.

Он уточнил, что, по предварительным данным, причалу в результате инцидента причинен минимальный ущерб.