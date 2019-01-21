РИАМО - 21 янв. На территории России с утра понедельника началось полное лунное затмение или наблюдение кровавой Луны, сообщает Газета.ru.

«21 января 2019 года с 06:34 до 09:51 по московскому времени можно наблюдать полное затмение Луны, видимое на территории России. Затмение в предутренние часы смогут посмотреть жители европейской части России. Условия его видимости будут тем лучше, чем западнее будет точка наблюдения», - говорится в сообщении.

Теневое затмение будет видно от начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах европейской части России.

Луна будет проходить по орбите достаточно близко к нашей планете и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8%.

Лунное затмение можно четырьмя способами: невооруженным глазом, через бинокль, через телескоп и фотоаппарат.