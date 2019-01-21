РИАМО - 21 янв. Повреждение контактной сети произошло на Новогиреевском путепроводе в столице, задерживаются троллейбусы маршрутов №№30, 64, 75, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«На Новогиреевском путепроводе – повреждение контактной сети. В обоих направлениях задерживаются: – троллейбусы №№30, 64, 75. По этим маршрутам ходят автобусы», - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют пользоваться попутными маршрутами и быть внимательными.